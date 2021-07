Italia alle semifinali di Euro 2021, la soddisfazione di Mancini: “non abbiamo mai sofferto il Belgio, potevamo fare più gol”

2 Luglio 2021 23:11

Le impressione del c.t. Roberto Mancini al termine di Belgio-Italia

E anche questa volta l’Italia porta a casa il match. Gli Azzurri battono 2-1 il Belgio e si aggiudicano il passaggio in semifinale ad Euro 2021, dove troveranno le Furie Rosse della Spagna. Al termine del match si dimostra soddisfatto il c.t. Roberto Mancini, che esulta: “eravamo veramente stanchi alla fine, ma siamo stati bravi. Anzi, potevamo fare di più. All’inizio è stata partita aperta, direi sofferta solo alla fine quando loro lanciavano palla in avanti alla ricerca del pari. Ma ci stava, non abbiamo mai sofferto davvero. Obiettivo finale? Noi non avevamo risultato minimo, abbiamo sempre cercato di pensare a raggiungere il traguardo massimo possibile. Adesso godiamoci la vittoria e complimenti ai ragazzi che sono stati bravissimi”.