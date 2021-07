“Io e la Rivolta”: 10° appuntamento con il Circolo Culturale “L’Agorà” sui moti di Reggio Calabria

26 Luglio 2021 09:11

Reggio Calabria: incontro da remoto con il Circolo Culturale “L’Agorà” sulla Rivolta del 1970. Il sodalizio culturale reggino con il tema “IO e la Rivolta” decimo appuntamento sui moti

La Rivolta di Reggio Calabria è stata definita la rivolta urbana più lunga – per durata, grado di partecipazione e intensità – della storia d’Europa occidentale del secondo dopoguerra. Le motivazioni di quella reazione a catena, andavano oltre quelle inerenti all’eventuale titolo di capoluogo di Regione, già di fatto assegnatogli dalla storia, ma ad un concreto risvolto economico e politico, derivante dall’assegnazione del capoluogo e con i relativi benefici economici derivanti da nuovi posti di lavoro pubblici ed altre attività connesse. Continua la programmazione in remoto del Circolo Culturale “L’Agorà con un nuovo incontro dedicato ai “Fatti del ‘70” di Reggio Calabria. Il tema del nuovo appuntamento riguarderà “IO e la Rivolta” sarà il decimo appuntamento sui moti di Reggio del ‘70. Parteciperà in qualità di relatore Guido Castellani (segretario regionale UGL Calabria) che nel corso della sua analisi a riguardo quegli eventi storici ricorderà le varie vicende nelle quali furono coinvolti i genitori. La famiglia Castellani lega il suo nome alle varie vicende che sono legate ai fatti del ’70 che si verificarono in riva allo Stretto. Un padre ed una madre che hanno svolto un ruolo attivo durante la Rivolta di Reggio, con indagini, la partecipazione ai Comitati, i processi, la detenzione. Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 30 luglio.