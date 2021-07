Emiliano Bonazzoli, la promessa con Taibi e la Reggina nel cuore: “Aglietti garanzia da Playoff. Vorrei tifare al Granillo” [INTERVISTA]

16 Luglio 2021 16:15

Emiliano Bonazzoli torna a Reggio Calabria per presentare il corso di “Sport Management” della LIMEC in qualità di ambassador: l’ex bomber amaranto analizza con StrettoWeb l’attuale Reggina e gli obiettivi per la nuova stagione

“È sempre un grande piacere tornare in una città dove mi sono trovato da Dio“. Il rapporto fra Emiliano Bonazzoli e Reggio Calabria va oltre il semplice legame sportivo. Che poi, definirlo ‘semplice’: infinite e indimenticabili le emozioni provate dalla tifoseria reggina ad ogni suo gol segnato in entrambe le parentesi amaranto (2003-2005 e 2009-2012). Speciale quello segnato all’Atalanta nello spareggio salvezza del 2003, in porta c’era l’attuale ds Massimo Taibi. Nel corso dell’evento svoltosi oggi presso Palazzo Alvaro, nel quale Bonazzoli è stato presente in qualità di ambassador del corso “Sport Management” della Limec, il dottor Paolo Ferrara ha strappato una promessa al bomber: un calcio di rigore al Granillo con in porta Massimo Taibi. Chissà come andrà a finire…

Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, dopo aver spiegato le finalità del progetto al quale ha preso parte, Bonazzoli si è soffermato sulla Reggina. L’ex bomber amaranto promuove la scelta di Aglietti “una garanzia“, spiegando che la società vorrà ripartire dalla lotta Playoff “rinforzando la rosa per puntare ancora più in alto“. Per concludere un in bocca al lupo finale con tanto di speranza: quella di “poter fare il tifoso al Granillo dal vivo“.