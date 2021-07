Interessante webinar organizzato dal GAL Area Grecanica dal titolo “Per una Comunità Grecanica coesa e resiliente”

3 Luglio 2021 12:07

Il webinar si terrà mercoledì 7 luglio e avrà luogo on line su piattaforma Google Meet

Si terrà mercoledì 7 luglio l’incontro di presentazione di due importanti bandi finanziati dal PAL Area Grecanica nell’ambito del PSR Calabria 2014-2020 Misura 19 Approccio Leader, riservati a soggetti pubblici in forma singola o associata, finalizzati a stimolare la crescita e a promuovere la sostenibilità ambientale ed economica delle aree rurali.

I due Avvisi pubblici concorrono ad attuare la Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” e, in particolare, il Progetto Integrato “Itinerari Naturalistici, Culturali ed Enogastronomici della Calabria Greca” attraverso la sub-misura 7.5 “Investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala” e la sub-misura 7.6 “Studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente”.

Il Webinar avrà luogo on line su piattaforma Google Meet alle ore 18:00. Per partecipare basterà compilare il seguente modulo di iscrizione: https://forms.gle/Pfs3kE8ELU4JtA1Z6

PROGRAMMA

Saluti

Paino, Presidente del GAL Area Grecanica

Interventi

Polimeni, Responsabile del PAL Area Grecanica – Presentazione dei bandi relativi alle misure 7.5 e 7.6 del PAL

De Vuono, Direttore di Piano GAL Sila – L’esperienza del GAL Sila

I partecipanti potranno accreditarsi, rivolgere domande e dare il proprio contributo utilizzando la chat della Piattaforma.