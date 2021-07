Reggio Calabria: sulla terrazza del Museo Archeologico il convegno dal titolo “Ponti e specchi tra la vita e la morte nella Divina Commedia di Dante – Simboli, similitudini e metafore”

23 Luglio 2021 19:12

Sulla Terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, lo stesso Museo e il Centro Internazionale Scrittori della Calabria hanno organizzato il convegno “Ponti e specchi tra la vita e la morte nella Divina Commedia di Dante – Simboli, similitudini e metafore”. Hanno aperto i lavori gli interventi di Teresa Triolo, per il MArRC, e Loreley Rosita Borruto, presidente del CIS della Calabria. Con il supporto di slides ha relazionato Paola Radici Colace, prof. ordinario di Filologia classica – Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina, presidente onorario e direttore scientifico del Cis. La conferenza ha messo a fuoco il significato della presenza, nella Divina Commedia, di due Realien che appartengono alla cultura materiale: i ponti e gli specchi, ricorrenti i primi prevalentemente nell’Inferno, i secondi nel Paradiso. Mai figura architettonica, quanto il ponte, ha ricordato la prof.ssa Paola Radici Colace, è stata, nella storia, così carica di significati metaforici. Esso non è soltanto quel manufatto che permette di superare un ostacolo: è molto di più. È un vero e proprio “simbolo” che “riunisce” in sé molti aspetti contrastanti: “unisce” e al tempo stesso “divide”; è stabile, apparentemente, ma anche fragile e pericoloso elemento di insicurezza che permane anche nell’età della Tecnica. Dante avrebbe trovato ispirazione per i ponti che uniscono le Malebolge nel Ponte di Veja e rievoca il percorso che i pellegrini facevano su Ponte Sant’Angelo, Inferno XVIII 29. In Purgatorio III 128 ricorda l’estremità del ponte sul fiume Cadore (“in co del ponte presso a Benevento”) e in Paradiso XVI 146 “ ‘l ponte”, cioè il Ponte Vecchio in Firenze. Specchio, sostantivo più volte adoperato da Dante nella Divina Commedia per comprendere i mondi fisici e metafisici che ha attraversato con Virgilio lungo il suo viaggio nell’Inferno. L’idea dantesca degli specchi lucidi, argentati, finemente lavorati è una dimensione illusoria che moltiplica la realtà. Più intensa è la presenza degli specchi nel paradiso, la cui metafora è usata per indicare sia il fenomeno della riflessione otticamente inteso, ma, anche le infinite creature di luce che popolano il Paradiso: i Troni, i Cherubini, le miriadi di Angeli, lo splendore del sole, quell’immensità di riflessi che proviene da tutte le parti. Lo specchio, dunque, ha concluso la relatrice, è soprattutto metafora, simbolo e strumento di conoscenza del mondo.