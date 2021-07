Influencer Marketing: nel primo semestre 2021 Buzzoole ha registrato un giro di affari in crescita del 101% rispetto allo stesso periodo del 2020

26 Luglio 2021 11:28

Perrelli, CEO di Buzzoole: “lavoriamo favorendo l’intero ecosistema: oltre 5 milioni di euro ai content creators in 350 campagne gestite”

Il mercato dell’Influencer Marketing viaggia ad alta velocità e continua a crescere. Nel primo semestre 2021, Buzzoole, martech company specializzata in tecnologie e servizi per l’Influencer Marketing, ha registrato un incremento del 101% del suo giro di affari rispetto al 2020. Il tasso di rinnovo dei clienti è più che raddoppiato (+77% rispetto al 2020) e, nel solo mese di giugno 2021, Buzzoole ha chiuso contratti per 750 mila euro. Dopo le cautele dell’anno del Covid-19 che ha spinto molte aziende a mettere in pausa alcuni investimenti in comunicazione, il 2021 ha segnato una ripartenza significativa che non si arresterà facilmente. Secondo una ricerca Koniqa su 300 decision maker di grandi aziende italiane, l’87% di essi ha dichiarato di voler pianificare attività di Influencer Marketing nei prossimi 12 mesi, soprattutto continuative e non occasionali.

Gianluca Perrelli, CEO di Buzzoole, dichiara: “Abbiamo raggiunto dei risultati importanti che dimostrano come il mercato dell’IM si sia evoluto: basti pensare che nelle ultime 350 campagne gestite abbiamo distribuito oltre 5 milioni ai content creators. Ormai, infatti, le campagne che sviluppiamo sono una parte imprescindibile dei piani di marketing delle aziende e vengono pianificate su un orizzonte temporale più esteso rispetto al passato”. “Grazie all’aumento di capitale dell’anno scorso, stiamo portando avanti un piano di crescita ambizioso – ha continuato Perrelli – che punterà ad ampliare le opportunità di guadagno per i creator e ad arricchire la nostra offerta per i brand. In particolare, puntiamo ad integrare nella nostra piattaforma i dati dei nuovi social media e a sviluppare soluzioni per supportare le aziende nell’utilizzo dell’Influencer Marketing anche per la fase di conversione”.