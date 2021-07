“I problemi di traffico spaziale e difesa del pianeta da asteroidi”, incontro a Reggio Calabria con l’ingegner Roberto Furfaro

26 Luglio 2021 22:26

Reggio Calabria: venerdì 30 luglio presso Piazza Stazione FS di S.Caterina incontro con l’ingegner Roberto Furfaro

Satelliti spaziali orbitanti intorno alla terra sono sempre più parte integrante della nostra vita moderna. Infatti satelliti sono continuamente utilizzati per GPS, per monitoraggio e predizione del clima terrestre, per comunicazioni satellitari, per mappatura di risorse naturali etc. Molte nazioni sono coinvolte sempre più in missioni spaziali, pertanto lo spazio sta diventando sempre più affollato, con conseguenti problematiche di collisione e creazione di detriti. Allo stato attuale, le forze spaziali americane, giornalmente, monitorano 29.000 oggetti spaziali, comprendendo satelliti attivi, passivi e detriti di varia natura. “In questa presentazione discuteremo dei problemi del traffico spaziale e di come l’intelligenza artificiale possa aiutare a risolvere alcune di queste problematiche. Faremo quindi una escursione sul problema di difesa del pianeta terra dalla collisione di oggetti naturali come asteroid e di come queste due discipline sono intercorrelate. Appuntamento Venerdì 30 luglio, ore 21.00 presso Piazza Stazione FS S.Caterina a Reggio Calabria con l’ingegner Roberto Furfaro”, è quanto comunica il Direttivo dell’Associazione Culturale Incontrimoci Sempre per il Volontariato.