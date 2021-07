Incidente Zanardi, il camionista esente da colpe: il gip archivia l’inchiesta dopo i fatti di Pienza

23 Luglio 2021 10:52

Il camionista Marco Ciacci, alla guida del camion contro il quale si schiantò Alex Zanardi lo scorso 19 giugno 2020, è stato giudicato esente da ogni colpa: l’indagine p stata archiviata

Lo scorso 19 giugno 2020, poco più di un anno fa, l’Italia è rimasta col fiato sospeso per quanto accaduto ad Alex Zanardi. L’ex pilota di Formula 1 e campionissimo delle Paralimpiadi in handbike, stava percorrendo la strada provinciale 146 tra San Quirico d’Orcia e Pienza, in provincia di Siena, in occasione della staffetta di solidarietà “Obiettivo Tricolore” promossa da atleti disabili, quando ha probabilmente perso il controllo del proprio mezzo sbattendo contro un tir praticamente fermo. Il camionista alla guida, Marco Ciacci è comunque stato indagato per il reato di lesioni colpose gravissime. Ad esso però non può essere attribuita alcuna responsabilità dell’incidente e dunque il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Siena, Ilaria Cornetti, ha accolto la richiesta di archiviazione con cui il 26 aprile scorso il procuratore capo di Siena, Salvatore Vitello, e il sostituto procuratore Serena Menicucci, titolari dell’inchiesta, avevano chiesto al gip di non procedere nei confronti del conducente.