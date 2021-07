Terribile incidente sulla statale 18 in Calabria: scontro tra un autocarro e un’auto, un morto. Strada chiusa al traffico

23 Luglio 2021 09:45

Cosenza: temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” a causa di un incidente al km 244 a Tortora Marina

Temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” a causa di un incidente al km 244 a Tortora Marina, in provincia di Cosenza. Nel sinistro, che ha coinvolto un autocarro e un’autovettura, si registra un deceduto. Sono state istituite deviazioni in loco. .Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Foto di repertorio