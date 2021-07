Pauroso incidente sulla Salerno-Reggio Calabria: mezzo pesante precipita dal Viadotto Tenza, due morti

1 Luglio 2021 13:40

Pauroso incidente sulla Salerno-Reggio Calabria: mezzo pesante precipita dal Viadotto Tenza. Traffico rallentato sull’A2

Lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, al momento si registrano dei rallentamenti in direzione sud, tra gli svincoli di Campagna e Contursi, in provincia di Salerno. Per cause in corso di accertamento, il conducente, ha perso il controllo del mezzo pesante precipitando dal Viadotto Tenza (km 43,000). Nell’impatto, il conducente ed un’altra persona hanno perso la vita. Al momento si transita lungo la corsia di emergenza. Sul posto sono presenti le squadre Anas, delle Forze dell’Ordine, 118 e dei Vigili del Fuoco per la gestione dell’evento.

Foto di repertorio