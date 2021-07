Drammatico incidente sull’A2 in provincia di Cosenza: scontro all’interno di una galleria, un morto e un ferito

15 Luglio 2021 16:33

Cosenza: l’incidente è avvenuto tra gli svincoli di Tarsia sud e Tarsia nord

Lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, si registrano dei rallentamenti alla viabilità – in direzione nord – a causa di un incidente avvenuto all’interno della galleria Serra dell’Ospedale’ al km 225,500, tra gli svincoli di Tarsia sud e Tarsia nord, in provincia di Cosenza. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un veicolo pesante e un veicolo leggero. Nell’impatto una persona è rimasta ferita ed un’altra ha perso la vita.

Per permettere le operazioni di ripristino e sicurezza per la viabilità, al momento si transita sulla corsia di sorpasso. Sul posto sono presenti le squadre Anas, del 118, Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura della corsia nel più breve tempo possibile.