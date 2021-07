Reggio Calabria, abbracci e commozione per l’inaugurazione del ponte del Waterfront dedicato all’ambasciatore Luca Attanasio [FOTO e VIDEO]

22 Luglio 2021 15:41

Reggio Calabria, cerimonia d’inaugurazione del nuovo ponte del Waterfront dedicato alla memoria dell’ambasciatore Luca Attanasio, morto in Congo lo scorso febbraio

Si è tenuta questa mattina l’inaugurazione del nuovo ponte del Waterfront che collega la città al Porto. Tanti abbracci e un po’ di commozione nell’evento odierno: la struttura è stata infatti dedicata alla memoria dell’ambasciatore Luca Attanasio, caduto in un agguato in un villaggio in Congo nello scorso febbraio. Alla cerimonia, tenutasi presso l’E-Hotel, si è ricordata anche la figura del Carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo, insieme ad Attanasio rimasti vittima dell’agguato. Presenti all’incontro le autorità più importanti della città di Reggio Calabria e anche i genitori di Luca Attanasio, intervenuti nel corso della cerimonia che darà avvio al meeting internazionale “Last Twenty”, che fino al 25 luglio vedrà la presenza di personalità del mondo politico, culturale e della società civile organizzata, sui temi dei flussi migratori, dell’accoglienza e della cooperazione internazionale.

“Da oggi il ponte sul nuovo waterfront porterà il nome e avrà l’anima dell’ambasciatore Luca Attanasio, ucciso in Congo esattamente cinque mesi fa nell’adempimento del dovere insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista Mustapha Milambo. Luca ha interpretato il suo ruolo in modo generoso e umano, sentimenti che ho sentito forte nell’abbraccio di sua madre. Un abbraccio che simbolicamente è rivolto a tutta la nostra città”. E’ il pensiero social del Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

“L’ambasciatore Attanasio è stato ucciso in un agguato perché dava fastidio“, ha tenuto a rimarcare invece il Vice Sindaco della città Tonino Perna. “Siamo orgogliosi, come città di Reggio Calabria, di essere stati i primi a riconoscere l’ambasciatore, che rappresenta la figura migliore del nostro paese. In Italia non dobbiamo essere i primi solo nello sport. Da Reggio parte un’iniziativa che sarà protagonista anche in altre parti della penisola”.

Di seguito tutti gli interventi della cerimonia d’inaugurazione.