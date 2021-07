Fognini, questa volta lo scivolone è olimpico: impreca dandosi del “frocio”, poi le scuse alla comunità LGBT [VIDEO]

29 Luglio 2021 10:34

Fabio Fognini impreca durante il match contro Medvedev dandosi del “frocio”: lo scivolone non sfugge ai social. Il tennista è costretto a scusarsi, ma la figuraccia è olimpica

Ci risiamo. Fabio Fognini torna a fare i conti con la sua parte peggiore, quella rabbia che erutta incontrollabile fuori dal suo corpo durante le partite, fra tensione e insoddisfazione. Sotto nel punteggio contro Medvedev nella sfida degli ottavi di finale, il tennista italiano ha iniziato a prendersela con se stesso dandosi del “frocio”. Le imprecazioni non sono sfuggite all’orecchio attento dei social che hanno criticato aspramente il comportamento del tennista ligure. Fabio non è una persona cattiva, nè un omofobo, ogni tanto però è preda delle sue emozioni. Non si contano le racchette spaccate durante le partite e i soliloqui carichi di veleno. Indimenticabile la sfuriata, a tratti comica, contro l’arbitro Pascal. Ben più dimenticabile quella contro la giudice di linea per la quale si è beccato pesanti accuse di sessismo, dalle quali ha subito preso le distanze.

Anche questa volta, con l’omofobia, Fognini non c’entra nulla. Lo conferma lo stesso ‘Fogna’ con una storia Instagram con sfondo arcobaleno nel quale si scusa: “il caldo dà alla testa! Nel match di oggi ho usato un’espressione davvero stupida verso me stesso. Ovviamente non volevo offendere la sensibilità di nessuno. Amo la comunità Lgbt e mi scuso per la sciocchezza che mi è uscita“. Per l’Italia ha ammesso di essersi “sempre squartato“, essere rimasto l’ultimo nel tabellone, a due turni dalla medaglia dopo qualche stagione sottotono, avrà pesato moltissimo. È venuta fuori una sciocchezza. In carriera Fognini ha ottenuto meno di quanto meritasse e per anni ha portato la carretta del tennis italiano maschile, quando erano le donne a prendersi la scena, quasi da solo. Sarebbe un peccato che la sua carriera venisse ricordata più per i momenti di poca lucidità che per i successi dentro il rettangolo di gioco.