Olimpiadi di Tokyo, il crollo della divinità: la stella Koehi Uchimura cade alla sbarra, Giappone in ‘lutto nazionale’ [VIDEO]

24 Luglio 2021 11:49

La stella della ginnastica giapponese, Koehi Uchimura, perde la presa alla sbarra e cade: niente medaglia in quella che potrebbe essere la sua ultima Olimpiade nonchè l’ultima gara della carriera. Il Giappone in ‘lutto nazionale’

Quando si raggiunge la vetta la gloria è impagabile, ma l’eventuale caduta fa tanto rumore quanto la grandezza dell’atleta in questione. E Kohei Uchimura è un atleta straordinario, il GOAT della ginnastica. Il 32enne giapponese ha vissuto un vero e proprio dramma sportivo alle Olimpiadi di Tokyo, quelle di casa, alle quali si presentava da campione olimpico all-around di Londra 2012 e Rio 2016, una doppietta che mancava da 44 anni. Nell’esercizio alla sbarra, il campione giapponese ha perso la presa, cadendo rovinosamente sul materassino fra l’incredulità dei commentatori. Gli era già successo mercoledì in allenamento, un brutto presagio, così come l’accesso in finale dopo uno spareggio. Routine terminata con un mesto 13.866. Gli acciacchi fisici e l’età che avanza (32 anni per un ginnasta non sono pochi) non gli hanno permesso di andare oltre. Il possibile canto del cigno di Uchimura è una melodia triste: il Giappone è sportivamente in ‘lutto’ per il suo atleta più osannato.