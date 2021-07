20 Luglio 2021 13:50

Reggio Calabria, il Touring Club Italiano e l’O.A. WWF: “apprensione per il futuro del Parco Nazionale dell’Aspromonte. Si allunga la lista di coloro che, tra tecnici, impiegati e funzionari, hanno lasciato l’Ente”

“Il Club di Territorio di Reggio Calabria del Touring Club Italiano e l’O.A. WWF Provincia di Reggio Calabria -scrivono in una nota- in relazione alle preoccupanti notizie che giungono dal Parco Nazionale dell’Aspromonte, esprimono apprensione per il futuro dell’Ente e di tutto il territorio che ricade all’interno dell’Area Protetta. In questi giorni- proseguono– proprio mentre si sta per concretizzare un altro importante riconoscimento, il cui percorso, peraltro, era stato da tempo avviato e prevedeva la candidatura della foresta “Valle Infernale” quale Patrimonio Mondiale Naturale dell’UNESCO, si allunga la lista di coloro che, tra tecnici, impiegati e funzionari, hanno lasciato il Parco. Si tratta di una vera e propria emorragia che impoverisce una pianta organica di per sé già limitata e che ha riguardato il personale più qualificato e competente, come è facile dedurre dai risultati che l’Ente ha conseguito negli ultimi anni. Dagli atti, inoltre, emergerebbero situazioni di disagio con effetti non soltanto sul personale (oggi in fuga) e sulla ridotta serenità dell’ambiente di lavoro, ma anche sul funzionamento degli organi di governo e controllo del Parco (Revisori dei Conti, Sindacati, Consiglio Direttivo). Ridotti risultano, altresì, le collaborazioni e i dialoghi con le realtà di animazione territoriale. Le scriventi Associazioni hanno partecipato con dedizione e responsabilità, nell’interesse del territorio, alle molteplici azioni che il Parco Nazionale ha portato avanti nel corso degli anni”.

“Pertanto –aggiungono– mentre esprimono la piena solidarietà al personale dell’Ente, che, suo malgrado, ha lasciato la gestione dell’Area Protetta, manifestano tutta la loro preoccupazione per il futuro delle attività di valorizzazione della Natura e della Biodiversità in essere, grazie alle quali il Parco aveva avviato collaborazioni e intese con Agenzie, Enti e Istituzioni Scientifiche di livello internazionale. Particolare preoccupazione destano, in particolare, i progetti internazionali in corso, quali il Global Geopark UNESCO; il Life Milvus ed Europarc (la Carta Europea del Turismo Sostenibile), in considerazione del fatto che il patrimonio di conoscenze e di competenze delle risorse umane andate via non può essere rimpiazzato in poco tempo. Giova ricordare, inoltre, che i recenti riconoscimenti internazionali sono sottoposti a verifiche periodiche e, quindi, revocabili in caso di non rispetto degli standard di concessione. Sarebbe veramente grave se si arretrasse dopo aver faticosamente raggiunto i livelli di eccellenza che hanno portato l’Ente all’attenzione planetaria. Cosa sta accadendo, dunque? Quali circostanze, in un così breve lasso di tempo, hanno portato l’Ente ad uno “spopolamento” che non ha termini di paragone in nessun’altra Amministrazione italiana? Chiediamo al Presidente Leo Autelitano di fornire chiarimenti in merito sulle problematiche che affliggono il Parco, riservandoci di coinvolgere e rendere partecipi dell’attuale situazione le ns Sedi nazionali ed eventualmente il competente Ministero”, concludono.