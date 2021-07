Il tour della Disabili No Limits di Giusy Versace ha fatto tappa ieri a Bologna

La terza tappa del tour delladiha fatto tappa ieri ai Giardini Margherita di, in occasione dell’arrivo delle tre staffette di, l’iniziativa ideata lo scorso anno dacome simbolo di un’Italia che si riuniva dopo ile che la Versacee la sua onlushanno sposato quest’anno per amplificare il messaggio di promozione dello sport paralimpico. Molte le attività e gli atleti che hanno sfidato il caldo e accettato l’invito di Giusy Versace allestendo e organizzando un villaggio dello sport, dando la possibilità di provare e promuovere alcune discipline paralimpiche grazie alla pronta collaborazione del Cip Emilia-Romagna e della sua presidentei che è stata presente per tutta la mattinata. Da Treviso è arrivata laVicenza, come segno di gratitudine nei confronti della Disabili No Limits che lo scorso anno aveva donato alla società una carrozzina da attacco e una da difesa. Da Grosseto è giunto il militare, che ha ricevuto dalla onlus una protesi da corsa realizzata dache era presente quest’ oggi con alcuni rappresentanti dell’officina e disindaco di Riccò del Golfo di Spezia (SP), anche lui amputato ad una gamba e grande amico della Disabili No Limits e di Giusy Versace. Era inoltre presente il, realtà di riferimento per l’organizzazione e la diffusione di questo sport in tutto il territorio della regione Emilia Romagna , la polisportiva “che pratica basket in carrozzina e laE’ passato per un saluto anche il velocista paralimpico, accompagnato dal delegato regionale FispesEra presente anchel’arciere delle Fiamme AzzurreGiusy Versace, con il suo entusiasmo e carisma, ha poi invitato l’attore e comico, che ieri ha pedalato al fianco degli atleti paralimpici da Altedo a Bologna, a posare per alcuni scatti con i ragazzi del rugby in carrozzina.