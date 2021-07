Olimpiadi di Tokyo, il tifone Nepartak mette i Giochi nel mirino: la perturbazione ha già fatto 80 morti

26 Luglio 2021 14:04

Olimpiadi di Tokyo minacciate dal tifone Nepartak: la perturbazione che ha già fatto 80 morti in Cina, mette nel mirino i Giochi

Il tifone Nepartak arriva in Giappone e mette ne mirino le Olimpiadi di Tokyo. Gli organizzatori dei Giochi Olimpici sono stati costretti a valutare una riprogrammazione degli eventi a causa della forte perturbazione che sta facendo rotta sulla capitale giapponese. L’arrivo del tifone è previsto nella giornata di martedì 27 luglio accompagnato da forti piogge, venti di burrasca compresi tra 72 e 108 km/h e onde alte che potrebbero colpire la regione di Kanto (Giappone centro-orientale) già oggi, 26 luglio. Il Nepartak si è già abbattuto sulla Cina provocando 80 morti e diversi dispersi. Secondo gli esperti il tifone dovrebbe però affievolirsi al suo arrivo in Giappone: la preoccupazione maggiore resta quella che riguarda il possibile innalzamento dei livelli delle acque reflue per gli sport acquatici nella baia di Tokyo.

Il canottaggio ha spostato gli eventi del lunedì alla domenica, mentre il martedì è stato cancellato e le gare sono slittate al mercoledì. Il Tiro con l’arco subirà delle modifiche a causa del vento con le gare del martedì mattina spostate al mezzogiorno, cancellate le pomeridiane: possibili recuperi mercoledì o giovedì. Per ora prosegue senza intoppi il programma del surf.