Italia-Spagna, il rigore di Jorginho fa diventare ‘partigiano’ anche il telecronista arabo: “gol! E bella ciao! Bella ciao!” [VIDEO]

7 Luglio 2021 13:19

Il rigore di Jorginho fa impazzire l’Italia e non solo! Il telecronista arabo esplode di gioia e inizia a cantare “Bella Ciao”: il video diventa virale

Tutta Italia davanti a tv, maxi schermi (tranne a Reggio Calabria…), insieme ad amici, parenti, fidanzate e sconosciuti per 120′ minuti di pura tensione che hanno portato Italia e Spagna ai calci di rigore. Al gol di Chiesa ha risposto Morata, la gioia degli azzurri è rimasta strozzata in gola a soli 10 minuti dal 90° di una partita complicata, la più complicata di Euro 2021 per i ragazzi di Mancini. I supplementari sono stati un’agonia: la difesa ha retto l’attacco iberico, ma gli azzurri hanno sprecato tanto in contropiede. Calci di rigore non adatti ai deboli di cuore: Donnarumma ferma Morata, Jorginho batte Unai Simon e l’Italia vola in finale! Esplode la festa dei tifosi azzurri, ma non solo. Nelle ultime ore è diventato virale il video del telecronista della tv araba che ha esultato a modo suo: dopo il rigore trasformato da Jorginho, il giornalista ha alzato i decibel festeggiando insieme agli azzurri e intonando “Bella Ciao” come fosse un coro da stadio!