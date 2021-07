Olimpiadi di Tokyo, la coppia azzurra Lupo-Nicolai fanno il “punto del torneo” nel beach volley: recupero impossibile! [VIDEO]

30 Luglio 2021 14:29

Daniele Lupo e Paolo Nicolai segnano il punto del torneo nella sfida di beach volley tra Italia e Polonia: recupero impossibile

Daniele Lupo e Paolo Nicolai hanno segnato il punto del torneo olimpico di beach soccer! La coppia italiana del volley da spiaggia ha sconfitto in 3 set la Polonia, portandosi a casa anche la soddisfazione di un highlight che ha fatto il giro del mondo. Avanti 20-19 al primo set, gli azzurri sono andati in forte difficoltà contro l’attacco degli avversari. Forte schiacciata dei polacchi, alla quale Lupo risponde con un salvataggio pazzesco in tuffo. La palla vola via fuori dal terreno di gioco, ormai irrecuperabile, ma Nicolai ci crede e riesce a recuperarla contro ogni pronostico. La sfera torna quindi da Lupo che schiaccia, ma la Polonia recupera e passa al contrattacco, con una schiacciata che si infrange sulla difesa dell’accorrente Nicolai che, dopo essersi rialzato da terra, ritrova la sua posizione e alza il muro vincente. Un punto pazzesco!