Elezioni Regionali, Matteo Salvini ancora in Calabria: visita prevista il 12 luglio, il programma

10 Luglio 2021 10:56

Dopo aver fatto visita in provincia di Reggio Calabria pochi giorni fa: adesso il leader della Lega toccherà le provincie di Catanzaro e Cosenza

Da circa tre settimane il centrodestra ha presentato Roberto Occhiuto, candidato presidente alle prossime Elezioni Regionali in Calabria. Il forzista sarà sostenuto anche dalla Lega e dall’attuale presidente ad interim Nino Spirlì. Per presentare il programma elettorale, il 12 luglio sarà nuovamente sul territorio Matteo Salvini. Il leader del Carroccio ha organizzato il programma completo della sua giornata. Dopo aver fatto visita in provincia di Reggio Calabria pochi giorni fa, adesso toccherà le provincie di Catanzaro e Cosenza. Di seguito il piano di lavoro: