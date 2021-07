Italia, quando il tifo è… reale! Il principe saudita Muhammad bin Salman guarda in tv il successo degli azzurri contro l’Inghilterra

12 Luglio 2021 10:39

Il principe saudita Mohammed bin Salman, insieme al sultano dell’Oman, assiste alla vittoria dell’Italia sull’Inghilterra a Euro 2021

L’Italia è sul tetto d’Europa! Gli azzurri hanno vinto Euro 2021 a 53 anni dall’ultimo (e prima di ieri anche unico) successo in un campionato Europeo di calcio. Vittoria arrivata ai calci di rigore dopo l’1-1 dei tempi regolamentari firmato da Shaw e Bonucci. Decisiva la parata di Donnarumma sul giovane Saka. Si trattava della finale dell’Europeo, ma la partita è stata vista in tutto il mondo, anche in Arabia Saudita! Il principe ereditario al trono Mohammed bin Salman, grande appassionato di sport e in particolare di calcio, ha assistito alla finale di Euro 2021 insieme al sultano dell’Oman Haytham bin Ṭariq bin Taymur Al Saʿid, al termine di una visita istituzionale. Una foto, diventata virale sui social, ritrae i due mentre guardano la partita in un lussuoso salotto. E siamo sicuri che il successo degli azzurri, amatissimi in ogni angolo del globo, abbia strappato un sorriso anche al principe!