Acr Messina, la felicità del presidente Sciotto: “Sono un cretino che ha speso tanti soldi, ma ho realizzato un sogno”

4 Luglio 2021 14:33

Il presidente dell’Acr Messina Pietro Sciotto commenta la promozione della sua squadra

Finalmente l’Acr Messina può esultare. Dopo il successo di ieri a Sant’Agata di Militello, la squadra di Novelli è ufficialmente in Serie C, dopo quattro anni. Promozione conquistata in seguito al grande duello con i “cugini” dell’Fc, distanti solo due punti. A commentare il successo è il presidente Pietro Sciotto, felicissimo per il risultato raggiunto: “Sapevamo che era l’anno giusto, sono molto felice – si legge su Goal Sicilia – Sono un cretino che ha speso tanti soldi, ma ho realizzato un sogno. Non so in quanti, per passione, avrebbero speso quanto ho speso io. Futuro? Non abbiamo difficoltà economiche, c’è soltanto da risolvere il problema stadio”.