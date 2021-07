Un po’ figo, un po’… tamarro! Taufatofua si ripete a Tokyo: il portabandiera di Tonga si presenta ‘oliato’ e a petto nudo [VIDEO]

23 Luglio 2021 16:12

Pita Nikolas Taufatofua ci ha preso gusto: dopo Rio e PyeongChang, il portabandiera di Tonga si presenta nuovamente a petto nudo, e ben cosparso d’olio, anche alle Olimpiadi di Tokyo

Lo abbiamo visto con stupore a Rio 2016, si è ripetuto ai Giochi invernali di PyeongChang con la temperatura scesa a diversi gradi sotto lo zero, lo ha rifatto oggi a Tokyo. Pita Nikolas Taufatofua si è presentato alle Olimpiadi a petto nudo! Il portabandiera di Tonga è diventato ormai virale: fisico scolpito nella roccia, muscolatura esaltata da litri dolio spalmati addosso, gonnellino tipico del suo Paese e monili ornamentali al collo, sui bicipiti e ai polsi, Taufatofua era fra gli atleti più attesi nella cerimonia inaugurale dei Giochi. La sua entrata è stata, come sempre, molto apprezzata dalle fan che sui social non hanno mancato di celebrarlo. Per Tonga è una vera e propria star: si è presentato nel taekwondo a Rio, ai Giochi invernali del 2018 ha gareggiato nello sci di fondo, oggi a Tokyo torna nel taekwondo ma si è portato dietro la sua canoa, vorrebbe una wild card per partecipare ad una terza Olimpiade in 3 sport diversi, un record davvero singolare.