Il nuovo ranking FIFA dopo l’Europeo: Italia al 4° posto, mai così in alto dal 2013!

Pubblicato il nuovo ranking FIFA dopo l’Europeo: l’Italia scala 3 posizioni grazie alla vittoria e si piazza proprio davanti all’Inghilterra. Mai così in alto dal 2013

Dolce risveglio per l’Italia, neo campione d’Europa. La vittoria nella finale di Euro 2021 ha permesso agli azzurri di fare un importante salto in avanti nel ranking FIFA che vede oggi Insigne e compagni al 4° posto. Un risultato del genere non si vedeva dal 2013, quando l’Italia di Prandelli perse malamente la finale di Euro 2013. In tempi recenti invece la Nazionale era sprofondata addirittura al 21° posto dopo il mancato Mondiale di Russia 2018, il risultato peggiore di sempre. Con l’inizio dell’era Mancini è avvenuta anche la graduale risalita fino al 7° posto pre Europeo e al 4° a competizione finita. L’Italia si piazza proprio davanti all’Inghilterra, finalista perdente. Davanti ai ragazzi di Mancini ci sono: la Francia Campione del Mondo; il Brasile finalista perdente della Copa America e vincitore dell’edizione 2019; il Belgio che non ha vinto nulla, ma che risulta la nazionale più costante nei tornei internazionali.

Il nuovo ranking UEFA dopo Euro 2021: