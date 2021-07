Green pass anche per bar, ristoranti e trasporti? Il ministro Garavaglia precisa: “troppa confusione e allarmismo, ha senso solo per discoteche e stadi”

19 Luglio 2021 13:51

Le precisazioni del ministro del Turismo Massimo Garavaglia in merito all’ipotesi, circolata nelle ultime ore, che il Green Pass possa essere utilizzato anche per bar, ristoranti o trasporto pubblico

Negli ultimi giorni, sulla base di quelle che sono le decisioni annunciate dal Governo francese, in Italia sta circolando l’ipotesi che il Green Pass possa essere utilizzato anche nei bar, nei ristoranti o per il trasporto pubblico. A fare chiarezza sulla questione, però, è il ministro del Turismo Massimo Garavaglia: “inutile creare confusione intorno al green pass. Gli allarmismi sono dannosi per i cittadini, il Turismo e per tutta l’economia nel suo complesso – ha detto – Il green pass ha senso solo per entrare in discoteca od allo stadio o per partecipare a grandi eventi, che prevedono una grande affluenza di pubblico”.