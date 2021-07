Ponte sullo Stretto, il ministro Cingolani: “è importante per unire il Paese, faremo un’analisi approfondita”

9 Luglio 2021 19:07

Ponte sullo Stretto: le parole di Roberto Cingolani, ministro per la Transizione ecologica

Il Ponte sullo stretto “è una cosa importante per unire due pezzi del Paese, però un po’ in contrasto col fatto che a monte e valle le infrastrutture non sono adeguate“. Lo ha detto Roberto Cingolani, ministro per la Transizione ecologica, rispondendo a una domanda dal pubblico al termine di un’intervista in occasione di Repubblica delle idee in corso a Bologna. “Io sono per un Paese avanzato“, avverte Cingolani, ma “se metti il ponte di serie A e poi lo svincolo è stretto non va bene“. La politica dovrà prendere decisioni, poi “noi faremo tutte le valutazioni di natura ambientale che saranno necessarie“. Per Cingolani “ci vuole grande equilibrio: vediamo tutti i numeri, facciamo un’analisi costi benefici, però senza ideologia”.