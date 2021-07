Il messinese Bevilacqua insignito del Premio Africa Leadership e impatto sociale 2021

6 Luglio 2021 16:53

Il mediatore interculturale socio-sanitario giuridico Antonino Bevilacqua è stato insignito giorno 25 giugno c.a., del Premio Africa Leadership e impatto sociale 2021 con la seguente motivazione: ” in riconoscimento del lavoro svolto nell’aiutare gli immigrati africani a stabilirsi in Italia”. Al presidente dell’Associazione di promozione sociale ETS Solidarity in action – Ufficio Rifugiati Onlus , il titolo di Amico dell’Africa 2021. A conferire il prestigioso riconoscimento l’Amb. Ugagaoghene ogheneyole responsabile dell’associazione Africa leadership and social impact su segnalazione della Bemy’s Foundation che ha ricevuto innumerevoli testimonianze di quanti sono stati aiutati da Antonino Bevilacqua, orgoglio messinese, che ha sostenuto insieme alla sua associazione e continua a farlo tanti stranieri donando vestiario. mobili, beni di prima necessità prodotti per l’infanzia e tanto altro, accompagnando chi ne ha bisogno, come interprete, quanti devono recarsi presso uffici pubblici, avvocati, tribunali e per il disbrigo di pratiche amministrative . Antonino Bevilacqua è l’unico uomo italiano che ha ottenuto tale riconoscimento.