Il medagliere delle Olimpiadi di Tokyo, l’Italia scivola fuori dalla top 10: solo una medaglia nel venerdì olimpico

30 Luglio 2021 16:00

Italia 15ª nel medagliere delle Olimpiadi di Tokyo: arriva solo una medaglia nel venerdì olimpico, il bronzo di Lucilla Boari nel tiro con l’arco

Venerdì olimpico che regala poche gioie all’Italia. Arriva una sola medaglia per la compagine azzurra, quella vinta nel tiro con l’arco femminile da Lucilla Boari. La tiratrice azzurra ha vinto il bronzo nella finale in cui ha sconfitto l’americana McKenzie Brown. L’Italia scivola nuovamente fuori dalla top 10 del medagliere delle Olimpiadi di Tokyo, posizionandosi 15ª: con un oro in più sarebbe ottava. Azzurri 7° per numero di medaglie complessive, ben 20. In testa al medagliere c’è sempre la Cina con 19 ori e 40 medaglie totali. Secondo posto per il Giappone con 17 ori e 28 medaglie totali. Completano il podio gli USA con 14 ori e 28 medaglie vinte.