Il medagliere delle Olimpiadi di Tokyo: Italia a quota 15 medaglie ma non arrivano gli ori!

28 Luglio 2021 17:05

L’Italia occupa la 15ª posizione nel medagliere delle Olimpiadi di Tokyo: gli azzurri salgono a quota 15 medaglie, ma l’oro di Dell’Aquila resta ancora l’unico di marca azzurra

Cinque giornate olimpiche alle spalle, 15 medaglie, una media di 3 successi al giorno. Un bottino tutto sommato interessante quello degli atleti italiani alle Olimpiadi, seppur continuino a mancare le medaglie del valore più prezioso. Subito un oro nella giornata iniziale con Dell’Aquila nel taekwondo, poi tanti rimpianti d’argento, ben 6. L’ultimo è arrivato quest’oggi con la squadra di spada maschile che si è arresa alla straordinaria Corea. In giornata anche 2 bronzi con Burdisso nel nuoto e nel canottaggio con il 4 senza maschile. L’Italia occupa la 15ª posizione nel medagliere a causa dell’unico oro conquistato, ma per numero di medaglie risulta la 7ª nazione nel medagliere. I primi tre posti vedono in vetta il Giappone davanti alla Cina che ha effettuato il sorpasso sugli USA.