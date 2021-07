Il medagliere delle Olimpiadi di Tokyo, l’Italia scivola fuori dalla top 10 ma è 6ª per numero di medaglie

27 Luglio 2021 16:40

L’Italia esce dalla top 10 del medagliere delle Olimpiadi di Tokyo: azzurri a quota 12 medaglie (6° posto complessivo), ma pesa il solo ed unico oro vinto

Cresce di giorno in giorno il numero di medaglie vinte dall’Italia, ma non si smuove la cifra della casella più importante. La voce ‘medaglie d’oro’ segna ancora il numero 1. Solo Vito Dell’Aquila è riuscito a guadagnare il metallo più prezioso nella finale di taekwondo disputata nella prima giornata olimpica. In compenso sono arrivati ben 5 medaglie d’argento e 6 di bronzo. Quest’oggi Giorgia Bordignon si è portata a casa un argento nel sollevamento pesi, mentre la squadra a spade femminile e la judoka Maria Centracchio hanno raggiunto due medaglie di bronzo. L’Italia si trova attualmente fuori dalla top 10 del medagliere olimpico, proprio a causa di un solo oro vinto: davanti Kosovo, Germania, Francia e Canada sono ferme a 2, ma hanno molte meno medaglie complessive degli azzurri. In termini di vittorie totali infatti, l’Italia risulta attualmente 6ª nel medagliere con 12 medaglie complessive. Davanti continua a dominare il Giappone con 10 ori e 18 medaglie totali, seguito dagli USA con 9 ori e ben 25 medaglie totali, completa il podio la Cina con 9 ori e 21 medaglie raccolte.