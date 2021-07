Il medagliere delle Olimpiadi di Tokyo, Italia 9ª: arrivano 3 medaglie d’argento e un bronzo, sfumano due ori

26 Luglio 2021 16:47

Italia al 9ª posto del medagliere delle Olimpiadi di Tokyo, 9 come il numero di medaglie conquistati dagli azzurri nella kermesse giapponese. La compagine azzurra si è portata a casa un bronzo nella rana con Martinenghi nei 100 rana e addirittura tre medaglie d’argento. La prima è arrivata dalla staffetta maschile 4×100, risultato storico per gli azzurri. Le altre due sono un po’ amare: Nadia Bacosi è arrivata seconda nella finale dello skeet, Daniele Garozzo si è arreso a poche stoccate dall’oro nella finale del fioretto contro Cheung. Se è vero che l’argento ‘si perde’, è anche vero che gli azzurri restano comunque ai vertici di diverse discipline mondiali. Inizia a prendere forma il medagliere con Giappone, USA e Cina ad occupare i primi tre posti. Italia 5ª per medaglie conquistate, un peccato aver perso i due ori odierni, alla portata dei nostri atleti, che sarebbero valsi il quinto posto.