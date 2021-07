Il medagliere delle Olimpiadi di Tokyo, finalmente il 2° oro per l’Italia! Azzurri di nuovo in top 10

29 Luglio 2021 15:54

L’Italia torna in top 10 nel medagliere delle Olimpiadi di Tokyo: gli azzurri vincono la seconda medaglia d’oro e salgono a 19 allori complessivi

Era dalla giornata inaugurale che l’Italia non vinceva una medaglia d’oro, mancanza che, al netto di 19 medaglie conquistate in 6 giorni (circa 3 al giorno di media), estrometteva gli azzurri dalla top 10 del medagliere olimpico di Tokyo. Ci ha pensato lo straordinario oro conquistato da Valentina Rodini e Federica Cesarini nel doppio pesi leggeri femminili, una medaglia storica per l’Italia del canottaggio in rosa. In giornata è arrivata anche quella di bronzo dal duo maschile Oppo-Ruta. Un’altra gioia acquatica arriva da Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero: ‘SuperGreg’ partiva senza grosse aspettative visto le difficoltà fisiche che si portava dietro a causa della mononucleosi avuta pochi giorni prima dell’inizio delle Olimpiadi. Il fenomeno azzurro si è però messo tutto alle spalle conquistando un clamoroso argento. L’ultimo successo arriva dalla scherma: Condofuri in festa per l’ultima stoccata di Arianna Errigo che ha regalato il bronzo alle ragazze del fioretto a squadre femminile. Italia che torna in 10° posizione con 19 medaglie così ripartire: 2 d’oro, 7 d’argento e 10 di bronzo. In testa al medagliere la Cina aggancia il Giappone a 15 ori, completano il podio gli USA con 14 medagliere del metallo più prezioso.