Il medagliere delle Olimpiadi di Tokyo, partenza col botto per l’Italia! Un oro e un argento: azzurri secondi dietro la Cina

24 Luglio 2021 15:38

Il medagliere delle Olimpiadi di Tokyo regala già due grandi gioie all’Italia dopo la prima giornata: azzurri secondi alle spalle della Cina con un oro nel taekwondo e un argento nella sciabola

L’estate dei trionfi sportivi azzurri non vuole smettere di farci sognare e a noi, che dopo due anni difficili abbiamo tanto bisogno di sognare, va benissimo così! Dal successo degli Europei alle emozioni delle Olimpiadi, lo sport azzurro si conferma per qualità ed entusiasmo nell’èlite mondiale. Al termine della prima giornata di gare, l’Italia si piazza al secondo posto nel medagliere dei Giochi alle spalle della Cina, una vera e propria superpotenza in ambito olimpico. Il gigante asiatico si è portato a casa già tre ori e un bronzo, ma l’Italia non è stata certamente da meno.

Gli azzurri si sono messi al collo un oro nel taekwondo e un argento nella sciabola. I primi due allori portano la firma di Vito Dell’Aquila nell’arte marziale e di Luigi Samele nella scherma: l’artista marziale pugliese ha superato in finale, in rimonta, il tunisino Jendoubi vincendo la prima medaglia della sua carriera; il conterraneo della sciabola si è invece arreso al campionissimo ungherese Szilagyi capace di vincere il terzo oro olimpico consecutivo. La truppa azzurra è attualmente al secondo posto accoppiata al Giappone anch’esso con un oro e un argento. L’Italia difficilmente finirà sul podio del medagliere: basti pensare che il record azzurro è di 36 medaglie nell’Olimpiade di Roma del 1960. Un’altra epoca sportiva. Ma anche solo provare a bissare quel traguardo centrando allo stesso tempo la top 10 del medagliere di Tokyo sarebbe un risultato fantastico.