Il medagliere delle Olimpiadi di Tokyo, Italia 6ª: arrivano 3 bronzi, ma che peccato fra nuoto e scherma! 

25 Luglio 2021 15:56

Si chiude anche la seconda giornata delle Olimpiadi di Tokyo: per l’Italia arrivano altre 3 medaglie di bronzo da ciclismo, judo e sollevamento pesi. Azzurri 6° nel medagliere, rammarico per nuoto e scherma

Si chiude con 5 medaglie un weekend olimpico tutto sommato positivo per l’Italia. Dopo l’oro di Dell’Aquila nel taekwondo e l’argento di Samele nella scherma, la compagine azzurra ha portato a casa altre 3 medaglie, tutte di bronzo. La prima è arrivata dal ciclismo femminile con una straordinaria Elisa Longo Borghini classificatasi terza nella prova in linea. Ancora una donna protagonista, questa volta nel Judo: dopo l’argento di Rio, Odette Juffrida si mette al collo il bronzo a Tokyo, perdendo in semifinale contro la padrona di casa Abe che ha poi vinto l’oro. Inaspettata la medaglia di Mirko Zanni: il giovane atleta di Pordenone si è piazzato sul terzo gradino del podio nel sollevamento pesi categoria -67 kg, alzando ben 322 kg e ritoccando il record italiano.

Un buon bottino di medaglie per l’Italia che si rammarica per i risultati di scherma e nuoto: il fioretto femminile è rimasto senza medaglie con Alice Volpi che ha perso la finale per il bronzo; disastro invece in acqua con Gabriele Detti 6° nei 400 sl e Benedetta Pilato addirittura squalificata nei 100 rana dopo una prestazione incolore. Peccato anche per Lombardo che nella finale per il bronzo nel judo si è arreso ad An. L’Italia si trova attualmente al 6° posto nel medagliere con 5 medaglie conquistate alle spalle della Russia. Il podio virtuale è formato da Cina, Giappone e USA.