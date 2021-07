Il maestoso veliero Maltese Falcon entra nello Stretto da Capo d’Armi a pochi metri dalla costa di Reggio Calabria: uno spettacolo straordinario – LIVE

9 Luglio 2021 15:29

Il meraviglioso veliero Maltese Falcon che viene dal Mediterraneo orientale, è diretto in Sardegna e attraccherà ad Olbia

Sta attraversando in questi minuti lo Stretto a pochi metri dalla costa di Reggio Calabria il meraviglioso veliero Maltese Falcon. Lo yacht, proveniente dal Mediterraneo orientale, risale lo Stretto da Sud verso Nord ed è diretto in Sardegna, dove attraccherà ad Olbia. Il Maltese Falcon è stato costruito da Perini Navi a Tuzla, Istanbul, e commissionato dal suo primo proprietario, Tom Perkins. È uno degli yacht a vela più complessi e più grandi del mondo, lungo 88 metri (289 piedi), di dimensioni simili all’Athena e all’Eos. La nave ha abbandonato la sua bandiera delle BVI nel 2008 ed è stata acquistata da Pleon Ltd, che l’ha messa a noleggio. Utilizza la tecnologia DynaRig ed è molto affascinante.