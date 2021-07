Presentazione libro Carminello, anche Taibi presente all’evento: “ho ancora i brividi a sentire i cori che lui dettava dalla balaustra” [VIDEO]

10 Luglio 2021 20:54

Anche il ds della Reggina Taibi presente alla presentazione del libro di Carminello: le sue sensazioni ai nostri microfoni

Vent’anni fa difendeva con le unghie e con i denti quella porta sotto la Sud, spinto dai cori dei tifosi capitanati da Carminello. Oggi, 20 anni dopo, è direttore sportivo di quella stessa società, la Reggina, e può assistere dal vivo alla presentazione del libro di Carmine Quartuccio. Anche il ds amaranto Massimo Taibi era infatti presente all’evento di questo pomeriggio allo stadio Granillo ed è intervenuto raccontando le sue sensazioni: “E’ una giornata storica – dice – perché ho avuto la fortuna di vivere quegli anni in cui Carminello era uno dei più importanti in Curva. Lo vedevo lì nella balaustra che dettava i cori. E’ un istituzione. Il coro “Taibi vola”? Ho ancora i brividi”. In basso il VIDEO con l’intervista completa.