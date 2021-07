Il deputato ricercatore Marco Bella e la saggia riflessione sui vaccini: “strumento utilissimo e impresa scientifica, ma occhio alle battaglie ideologiche”

23 Luglio 2021 16:38

La riflessione del deputato ricercatore Marco Bella sui vaccini, tema che ultimamente sta creando troppe divisioni sociali

Una riflessione pacata, saggia, equilibrata, lontana da accuse o da odio da fomentare obbligatoriamente. In un periodo storico in cui i messaggi sono tanti, troppi, oltre che discordanti e confusi, i rischi di aumentare le divisioni sono all’ordine del giorno. Il tema vaccini ne è un esempio pratico, tra i vaccinati che vorrebbero i non vaccinati (non “no-vax”) alla forca e i non vaccinati che definiscono i vaccinati dei servi del sistema. Risultato? Italia divise in categorie. E menomale che doveva “andare tutto bene”. E così si inserisce Marco Bella, deputato romano del Movimento 5 Stelle e ricercatore in Chimica Organica all’Università La Sapienza di Roma, con oltre 50 pubblicazioni scientifiche alle spalle che raccolgono circa 3500 citazioni.

Questa mattina, con tanto di foto postata durante l’inoculazione, ha scritto il proprio pensiero su Facebook. Eccolo integralmente.