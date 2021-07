Ciclismo, delusione olimpica per gli azzurri. Il CT Cassani lascia Tokyo in anticipo: possibile esonero a sorpresa

30 Luglio 2021 08:41

Il CT Cassani lascia le Olimpiadi di Tokyo in anticipo e senza rilasciare dichiarazioni: possibile il suo esonero a sorpresa

Strategia naufragata per i crampi di Bettiol nella prova su strada maschile, a cronometro Ganna è stato penalizzato da un percorso non propriamente adatto alle sue caratteristiche. Ma sta di fatto che l’Italia è rimasta senza medaglie e a farne le spese rischia di essere Davide Cassani. Il CT lascia le Olimpiadi di Tokyo in anticipo, senza rilasciare dichiarazioni: “sto prendendo ora l’aereo. Il motivo per il quale lascio Tokyo prima? Preferisco parlarne stasera quando torno”. Una decisione sorprendente per la quale la “Gazzetta dello Sport” apre all’ipotesi di un esonero improvviso o delle dimissioni del Commissario Tecnico.

“Il rientro di Cassani in Italia è sempre stato previsto in questi termini, perché per le norme speciali di questa Olimpiade una volta finita la sua disciplina entro 48 ore devi rientrare in Italia – spiega il presidente federciclo Cordiano Dagnoni alla Gazzetta -. Purtroppo non è stato possibile tenerlo con noi qui per la pista che comincia da lunedì. Per quanto riguarda il futuro voglio condividere le valutazioni con il consiglio federale di fine agosto in Val di Sole“.