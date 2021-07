Covid, il Crotone annulla la tournèe in Spagna: confermata l’amichevole contro l’Inter di mercoledì

26 Luglio 2021 16:23

Il Crotone annulla la tourneè in Spagna a causa dell’emergenza Covid: il club calabrese conferma invece l’amichevole contro l’Inter del prossimo mercoledì

Novità nel programma estivo del Crotone. Il club calabrese ha deciso di annullare la tournèe estiva a causa dell’emergenza Covid in corso. In compenso i ragazzi di Modesto scenderanno regolarmente in campo contro l’Inter nella giornata di mercoledì per un’amichevole dal sapore di Serie A. Nel comunicato ufficiale del club si legge: “il Football Club Crotone comunica, vista l’evoluzione dell’emergenza Covid-19 ancor più preoccupante in alcuni paesi europei, l’annullamento della tournée prevista nei prossimi giorni in Spagna. La squadra di mister Modesto volerà a Milano mercoledì prossimo, dove alle 18 sarà impegnata in una prestigiosa amichevole contro i campioni d’Italia dell’Inter al centro sportivo Suning“.