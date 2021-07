Cataforio Calcio a 5, fulmine a ciel sereno: “Non iscriveremo la squadra al prossimo campionato di A2”

10 Luglio 2021 12:54

Fulmine a ciel sereno in casa Cataforio Calcio a 5: la squadra non verrà iscritta al prossimo campionato di Serie A2

“L’Asd Cataforio comunica che, a causa di problematiche sorte in maniera improvvisa, ha deliberato di non iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie A2“. Fulmine a ciel sereno. Comincia così la nota ufficiale dell’Asd Cataforio Calcio a 5 Reggio Calabria che comunica la non iscrizione al prossimo campionato di Serie A2. Non si fermerà, però, l’attività del settore giovanile: “Il Cataforio, altresì, conferma la propria intenzione di proseguire nella sua attività in seno alla FIGC-LND, principalmente legata al settore giovanile che da sempre ha rappresentato il proprio fiore all’occhiello, conservando anzianità e matricola FIGC”.

La prima squadra si “scioglie”, dunque, e tutti i contratti della prima squadra verranno rescissi: “Di conseguenza – conclude la nota – è già stato comunicato ai mister ed agli atleti della prima squadra la risoluzione di ogni contratto che li legava alla società. Si conclude un percorso esaltante, fatto in particolare da 7 stagioni nei campionati nazionali, che ha tenuto sempre alto il nome di Reggio Calabria e della Calabria stessa, in tutta Italia. Un percorso fatto di uomini, ancor prima che giocatori, allenatori, preparatori o dirigenti, che hanno dato sempre tutto per la causa, mossi solo dalla passione e dall’amore verso questa disciplina sportiva, e mai con fini di lucro, mettendo sempre al primo posto l’empatia e l’affetto gli uni verso gli altri, esattamente come si fa in famiglia. Un percorso che culmina con due salvezze consecutivamente ottenute in Serie A2″.