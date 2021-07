Il Canone Rai uscirà dalla bolletta della luce: si va verso l’abrogazione della riforma di Renzi

27 Luglio 2021 14:18

Presto gli italiani smetteranno di pagare il canone per mantenere la tv pubblica direttamente dalla bolletta luce

Da qui a poco gli italiani smetteranno di pagare il canone Rai direttamente dalla bolletta della luce. E’ quanto avrebbe deciso il Governo Draghi sotto la spinta dell’Unione Europea per motivi di trasparenza e concorrenza. Il governo italiano ha infatti preso formalmente l’impegno con l’UE di cancellare il pagamento diretto in bolletta del Canone Rai. E lo ha fatto attraverso il Pnrr legato al Recovery Fund. La riforma Renzi prevedeva il pagamento del canone della Rai direttamente nella bolletta della luce: 9 euro al mese per 10 mesi. La norma venne introdotta a fine 2015 per fare in modo che tutti pagassero il canone, adesso tale riforma verrà abbrogata.