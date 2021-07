Il calendario asimmetrico della Serie A 2021-2022: le 38 giornate, date e info utili della nuova stagione

14 Luglio 2021 19:59

Comunicato il calendario della Serie A 2021-2022, per la prima volta asimmetrico, ovvero con gare differenti tra andata e ritorno. Ecco le date dei match e tutto quello che c’è da sapere

Archiviata la gioia per la vittoria degli Europei, il calcio italiano ritorna tra i confini nazionali. Riposta con cura la maglia azzurra nel cassetto, in vista di Nations League e Mondiali, i tifosi tornano a vestire le maglie dei club di Serie A. Il primo passo verso la nuova stagione 2021-2022 inizia oggi con l’annuncio del calendario di Serie A che per la prima volta nella storia sarà asimmetrico. Cosa vuol dire? Niente più gironi a specchio con partite fuori casa/in casa in ordine diametralmente opposto, ma gare singole e interi turni in ordine completamente differente. Il tutto regolato da alcuni vincoli che vedremo a breve. Prima qualche data utile. Si comincia il 22 agosto, ultima giornata il 22 maggio 2022. Ci saranno 5 turni infrasettimanali: 22 settembre, 27 ottobre, 1 e 22 dicembre, 6 gennaio. Saranno 5 anche le soste per le nazionali: 5 settembre, 10 ottobre, 14 novembre, 30 gennaio (squadre non europee), 27 marzo. Lo stop natalizio sarà dal 23 dicembre al 5 gennaio.

I vincoli da rispettare nella realizzazione del nuovo calendario

Calendario rivoluzionato nella sua formula, ma che dovrà sottostare ad alcuni vincoli. Non potranno esserci più di due coppie di incontri consecutivi in casa o fuori casa per girone. Due squadre non potranno affrontarsi nella gara di ritorno prima di altre 8 giornate. Verrà seguita l’alternanza assoluta delle gare in casa e in trasferta per pe squadre della stessa città (Milan e Inter, Juventus e Torino, Lazio e Roma, Genoa e Samp), nonchè di Fiorentina ed Empoli, Napoli e Salernitana per questione di ordine pubblico. Alternanza solo temporanea fra Spezia e Cesena che si divideranno lo stadio (almeno fino a settembre) e Venezia e Spal (il Venezia giocherà a Ferrara in casa).

Nei quattro turni infrasettimanali feriali (5ª, 10ª, 15ª e 19ª giornata di andata) le gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma non si potranno disputare, così come i derby di Genova, Milano, Roma, Torino e quelli toscano e campano. A proposito di derby: saranno vietati alla prima e all’ultima giornata e non ci saranno date uguali a quelle della passata stagione. Alla prima e all’ultima giornata inoltre non potranno affrontarsi squadre che già si sono incontrare nelle stagioni 2019-2020 e 2020-2021. I club impegnati in Champions (Atalanta, Inter, Juve, Milan) non incontreranno quelli impegnati in Europa League (Lazio e Napoli) o Conference League (Roma) nelle giornate successive a un turno Uefa (4ª,7ª,9ª,12ª,14ª e 17ª di andata e 7ª,8ª,10ª,11ª,13ª,14ª,16ª e 17ª di ritorno).

Inter, Milan e Juventus giocheranno fuori casa la 7ª di andata per la concomitanza con le semifinali di Nations League (a San Siro e all’Allianz Stadium), la Juventus chiuderà anche la stagione in trasferta poichè allo Stadium si giocherà la finale di Champions League femminile. La Salernitana ha invece richiesto di giocare fuori casa la prima gara per consentire il completamento dei lavori in corso presso lo stadio Arechi.

1ª Giornata – 22 agosto

Bologna-Salernitana

Cagliari-Spezia

Empoli-Lazio

Inter-Genoa

Napoli-Venezia

Roma-Fiorentina

Sampdoria-Milan

Torino-Atalanta

Udinese-Juventus

Verona-Sassuolo

2ª Giornata – 29 agosto

Atalanta-Bologna

Fiorentina-Torino

Genoa-Napoli

Juventus-Empoli

Lazio-Spezia

Milan-Cagliari

Salernitana-Roma

Sassuolo-Sampdoria

Udinese-Venezia

Verona-Inter

3ª Giornata – 12 settembre

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Verona

Cagliari-Genoa

Empoli-Venezia

Milan-Lazio

Napoli-Juventus

Roma-Sassuolo

Sampdoria-Inter

Spezia-Udinese

Torino-Salernitana

4ª Giornata – 19 settembre

Empoli-Sampdoria

Genoa-Fiorentina

Inter-Bologna

Juventus-Milan

Lazio-Cagliari

Salernitana-Atalanta

Sassuolo-Torino

Udinese-Napoli

Venezia-Spezia

Verona-Roma

5ª Giornata – 22 settembre

Atalanta-Sassuolo

Bologna-Genoa

Cagliari-Empoli

Fiorentina-Inter

Milan-Venezia

Roma-Udinese

Salernitana-Verona

Sampdoria-Napoli

Spezia-Juventus

Torino-Lazio

6ª Giornata – 26 settembre

Empoli-Bologna

Genoa-Verona

Inter-Atalanta

Juventus-Sampdoria

Lazio-Roma

Napoli-Cagliari

Sassuolo-Salernitana

Spezia-Milan

Udinese-Fiorentina

Venezia-Torino

7ª Giornata –

Atalanta-Milan

Bologna-Lazio

Cagliari-Venezia

Fiorentina-Napoli

Roma-Empoli

Salernitana-Genoa

Sampdoria-Udinese

Sassuolo-Inter

Torino-Juventus

Verona-Spezia

8ª Giornata – 17 ottobre

Cagliari-Sampdoria

Empoli-Atalanta

Genoa-Sassuolo

Juventus-Roma

Lazio-Inter

Milan-Verona

Napoli-Torino

Spezia-Salernitana

Udinese-Bologna

Venezia-Fiorentina

9ª Giornata – 24 ottobre

Atalanta-Udinese

Bologna-Milan

Fiorentina-Cagliari

Inter-Juventus

Roma-Napoli

Salernitana-Empoli

Sampdoria-Spezia

Sassuolo-Venezia

Torino-Genoa

Verona-Lazio

10ª Giornata – 27 ottobre

Cagliari-Roma

Empoli-Inter

Juventus-Sassuolo

Lazio-Fiorentina

Milan-Torino

Napoli-Bologna

Sampdoria-Atalanta

Spezia-Genoa

Udinese-Verona

Venezia-Salernitana

11ª Giornata – 31 ottobre

Atalanta-Lazio

Bologna-Cagliari

Fiorentina-Spezia

Genoa-Venezia

Inter-Udinese

Roma-Milan

Salernitana-Napoli

Sassuolo-Empoli

Torino-Sampdoria

Verona-Juventus

12ª Giornata – 7 novembre

Cagliari-Atalanta

Empoli-Genoa

Juventus-Fiorentina

Lazio-Salernitana

Milan-Inter

Napoli-Verona

Sampdoria-Bologna

Spezia-Torino

Udinese-Sassuolo

Venezia-Roma

13ª Giornata – 21 novembre

Atalanta-Spezia

Bologna-Venezia

Fiorentina-Milan

Genoa-Roma

Inter-Napoli

Lazio-Juventus

Salernitana-Sampdoria

Sassuolo-Cagliari

Torino-Udinese

Verona-Empoli

14ª Giornata – 28 novembre

Cagliari-Salernitana

Empoli-Fiorentina

Juventus-Atalanta

Milan-Sassuolo

Napoli-Lazio

Roma-Torino

Sampdoria-Verona

Spezia-Bologna

Udinese-Genoa

Venezia-Inter

15ª Giornata – 1 dicembre

Atalanta-Venezia

Bologna-Roma

Fiorentina-Sampdoria

Geona-Milan

Inter-Spezia

Lazio-Udinese

Salernitana-Juventus

Sassuolo-Napoli

Torino-Empoli

Verona-Cagliari

16ª Giornata – 5 dicembre

Bologna-Fiorentina

Cagliari-Torino

Empoli-Udinese

Juventus-Genoa

Milan-Salernitana

Napoli-Atalanta

Roma-Inter

Sampdoria-Lazio

Spezia-Sassuolo

Venezia-Verona

17ª Giornata – 12 dicembre

Fiorentina-Salernitana

Genoa-Sampdoria

Inter-Cagliari

Napoli-Empoli

Roma-Spezia

Sassuolo-Lazio

Torino-Bologna

Udinese-Milan

Venezia-Juventus

Verona-Atalanta

18ª Giornata – 19 dicembre

Atalanta-Roma

Bologna-Juventus

Cagliari-Udinese

Fiorentina-Sassuolo

Lazio-Genoa

Milan-Napoli

Salernitana-Inter

Sampdoria-Venezia

Spezia-Empoli

Torino-Verona

19ª Giornata – 22 dicembre

Empoli-Milan

Genoa-Atalanta

Inter-Torino

Juventus-Cagliari

Napoli-Spezia

Roma-Sampdoria

Sassuolo-Bologna

Udinese-Salernitana

Venezia-Lazio

Verona-Fiorentina

20ª Giornata – 6 gennaio

Atalanta-Torino

Bologna-Inter

Fiorentina-Udinese

Juventus-Napoli

Lazio-Empoli

Milan-Roma

Salernitana-Venezia

Sampdoria-Cagliari

Sassuolo-Genoa

Spezia-Verona

21ª Giornata – 9 gennaio

Cagliari-Bologna

Empoli-Sassuolo

Genoa-Spezia

Inter-Lazio

Napoli-Sampdoria

Roma-Juventus

Torino-Fiorentina

Udinese-Atalanta

Venezia-Milan

Verona-Salernitana

22ª Giornata – 16 gennaio

Atalanta-Inter

Bologna-Napoli

Fiorentina-Genoa

Juventus-Udinese

Milan-Spezia

Roma-Cagliari

Salernitana-Lazio

Sampdoria-Torino

Sassuolo-Verona

Venezia-Empoli

23ª Giornata – 23 gennaio

Cagliari-Fiorentina

Empoli-Roma

Genoa-Udinese

Inter-Venezia

Lazio-Atalanta

Milan-Juventus

Napoli-Salernitana

Spezia-Sampdoria

Torino-Sassuolo

Verona-Bologna

24ª Giornata – 6 febbraio

Atalanta-Cagliari

Bologna-Empoli

Fiorentina-Lazio

Inter-Milan

Juventus-Verona

Roma-Genoa

Salernitana-Spezia

Sampdoria-Sassuolo

Udinese-Torino

Venezia-Napoli

25ª Giornata – 13 febbraio

Atalanta-Juventus

Empoli-Cagliari

Genoa-Salernitana

Lazio-Bologna

Milan-Sampdoria

Napoli-Inter

Sassuolo-Roma

Spezia-Fiorentina

Torino-Venezia

Verona-Udinese

26ª Giornata – 20 febbraio

Bologna-Spezia

Cagliari-Napoli

Fiorentina-Atalanta

Inter-Sassuolo

Juventus-Torino

Roma-Verona

Salernitana-Milan

Sampdoria-Empoli

Udinese-Lazio

Venezia-Genoa

27ª Giornata – 27 febbraio

Atalanta-Sampdoria

Empoli-Juventus

Genoa-Inter

Lazio-Napoli

Milan-Udinese

Salernitana-Bologna

Sassuolo-Fiorentina

Spezia-Roma

Torino-Cagliari

Verona-Venezia

28ª Giornata – 6 marzo

Bologna-Torino

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Verona

Genoa-Empoli

Inter-Salernitana

Juventus-Spezia

Napoli-Milan

Roma-Atalanta

Udinese-Sampdoria

Venezia-Sassuolo

29ª Giornata – 13 marzo

Atalanta-Genoa

Fiorentina-Bologna

Lazio-Venezia

Milan-Empoli

Salernitana-Sassuolo

Sampdoria-Juventus

Spezia-Cagliari

Torino-Inter

Udinese-Roma

Verona-Napoli

30ª Giornata – 20 marzo

Bologna-Atalanta

Cagliari-Milan

Empoli-Verona

Genoa-Torino

Inter-Fiorentina

Juventus-Salernitana

Napoli-Udinese

Roma-Lazio

Sassuolo-Spezia

Venezia-Sampdoria

31ª Giornata – 3 aprile

Atalanta-Napoli

Fiorentina-Empoli

Juventus-Inter

Lazio-Sassuolo

Milan-Bologna

Salernitana-Torino

Sampdoria-Roma

Spezia-Venezia

Udinese-Cagliari

Verona-Genoa

32ª Giornata – 10 aprile

Bologna-Sampdoria

Cagliari-Juventus

Empoli-Spezia

Genoa-Lazio

Inter-Verona

Napoli-Fiorentina

Roma-Salernitana

Sassuolo-Atalanta

Torino-Milan

Venezia-Udinese

33ª Giornata – 17 aprile

Atalanta-Verona

Cagliari-Sassuolo

Fiorentina-Venezia

Juventus-Bologna

Lazio-Torino

Milan-Genoa

Napoli-Roma

Sampdoria-Salernitana

Spezia-Inter

Udinese-Empoli

34ª Giornata – 24 aprile

Bologna-Udinese

Empoli-Napoli

Genoa-Cagliari

Inter-Roma

Lazio-Milan

Salernitana-Fiorentina

Sassuolo-Juventus

Torino-Spezia

Venezia-Atalanta

Verona-Sampdoria

35ª Giornata – 1 maggio

Atalanta-Salernitana

Cagliari-Verona

Empoli-Torino

Juventus-Venezia

Milan-Fiorentina

Napoli-Sassuolo

Roma-Bologna

Sampdoria-Genoa

Spezia-Lazio

Udinese-Inter

36ª Giornata – 8 maggio

Fiorentina-Roma

Genoa-Juventus

Inter-Empoli

Lazio-Sampdoria

Salernitana-Cagliari

Sassuolo-Udinese

Spezia-Atalanta

Torino-Napoli

Venezia-Bologna

Verona-Milan

37ª Giornata – 15 maggio

Bologna-Sassuolo

Cagliari-Inter

Empoli-Salernitana

Juventus-Lazio

Milan-Atalanta

Napoli-Genoa

Roma-Venezia

Sampdoria-Fiorentina

Udinese-Spezia

Verona-Torino

38ª Giornata – 22 maggio

Atalanta-Empoli

Fiorentina-Juventus

Genoa-Bologna

Inter-Sampdoria

Lazio-Verona

Salernitana-Udinese

Sassuolo-Milan

Spezia-Napoli

Torino-Roma

Venezia-Cagliari