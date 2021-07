Superlega di Volley 2021-2022, ufficializzato il calendario della nuova stagione: la Tonno Callipo esordisce a Taranto

20 Luglio 2021 18:02

La prima in casa il 17 contro Trento. Il 21 novembre ospiti al PalaMaiata i Campioni d’Italia della Lube. Il presidente di Lega, Massimo Righi, nel video di presentazione dei calendari: “Sarà una Superlega da gustare tutta d’un fiato che avrà inizio ad ottobre e terminerà a metà maggio con l’assegnazione dello Scudetto”

Per la nona volta in 15 anni di Serie A1 la Tonno Callipo esordirà in trasferta nel torneo di Superlega, stavolta, il 10 ottobre, sul campo della neopromossa Taranto in quello che si preannuncia un entusiasmante derby del Sud. L’overture della formazione giallorossa sarà così lontana da Vibo Valentia per la terza stagione consecutiva: dopo Padova e Perugia, toccherà alla cittadina del Salento tenere a battesimo la nuova Tonno Callipo. Un match che riporterà gli appassionati di pallavolo indietro nel tempo: l’ultima volta in cui le due squadre si incontrarono era la stagione 2009-2010, che segnò anche la retrocessione dei pugliesi e la scomparsa dal panorama della A1 fino alla risalita di quest’anno. La nona giornata di andata si giocò in Calabria con Vibo che si impose 3-0. Al ritorno rivincita di Taranto per 3-2. La Callipo dell’allora tecnico Uriarte invece si piazzò decima, e fu l’annata dello scudetto vinto da Cuneo.

Il 77°Campionato di Serie A1 Superlega Credem Banca è, dunque, alle porte. La Lega Pallavolo Italiana oggi pomeriggio con un video sui canali social ha pubblicato ufficialmente i calendari della stagione 2021-2022. Un arco di 161 giorni ricco di gare distribuite nelle settimane che vanno dalla prima giornata in programma il 10 ottobre 2021 all’ultima prevista per il 20 marzo 2022. La nuova Tonno Callipo, dalla marcata impronta brasiliana, si prepara a dare battaglia nel suo 15° torneo nell’olimpo del volley, cercando di confermare e chissà migliorare il sorprendente risultato prestigioso della passata stagione culminata con uno storico quinto posto. Il percorso che attende la truppa guidata da coach Valerio Baldovin si articolerà in 24 gare di regular season di cui 12 trasferte in lungo e in largo per la penisola, con ben 5 turni infrasettimanali e 3 festivi (nel primo dell’8 dicembre la Callipo risposerà).

GIRONE DI ANDATA. Come detto a segnare l’avvio sarà la gara in casa della vicina Taranto, mentre il primo match interno, il 17 ottobre, porterà Trento al PalaMaiata. La terza giornata proporrà ai giallorossi la trasferta di Modena nell’ultima domenica di ottobre, il 31. Un match che evoca ancora brividi emozionanti se si pensa al primo exploit in terra emiliana della Callipo la scorsa stagione dopo 13 trasferte andate sempre male. In mezzo, nel fine settimana del 22-23 ottobre spazio alla Supercoppa. Quindi nel primo turno infrasettimanale del torneo, 3 novembre, giallorossi al PalaMaiata contro Milano. Da lì inizia anche il tour de force novembrino che vedrà ben sei gare in 26 giorni: Saitta e compagni saranno di scena a Cisterna, e successivamente affronteranno il primo doppio turno interno il 14 e 21 novembre rispettivamente contro Ravenna e Civitanova. La trasferta di Verona, mercoledì 24 (secondo turno infrasettimanale) ed il match interno contro Monza chiuderanno le gare del penultimo mese dell’anno. A dicembre gli sforzi diminuiranno di poco per la formazione calabrese, considerato che dopo il turno di riposo nel giorno dell’Immacolata, il planning prevede 5 match di cui gli ultimi due da ricomprendere nel girone di ritorno. Nello specifico: s’inizia domenica 5 con la trasferta di Perugia; ferma ai box l’8 dicembre, Vibo riprenderà domenica 12 dicembre ospitando Padova per poi chiudere il girone di andata a Piacenza domenica 19 dicembre.

GIRONE DI RITORNO. I primi due turni del girone discendente vedranno nel giorno (domenica) di Santo Stefano la matricola Taranto ospite del PalaValentia, mentre mercoledì 29 dicembre (4° turno infrasettimanale), ultima gara dell’anno solare, trasferta a Trento. Nella prima sfida del 2022, quella dell’Epifania il 06 gennaio di giovedì, la Callipo ospiterà Modena valida per la terza di ritorno. A seguire giallorossi in trasferta a Milano, quindi Cisterna ospite al PalaMaiata il 16, per poi tornare nuovamente fuori casa a Ravenna il 30.

Pausa nel fine settimana del 22-23 gennaio, in cui il campionato darà spazio alla Final Four della Del Monte Coppa Italia. Quindi dal 30 gennaio fino ad arrivare al 20 marzo, data in cui si chiuderà la regular season, si scenderà in campo con regolarità in tutti i weekend. Febbraio si aprirà domenica 6 con la settima giornata di ritorno: la Callipo viaggerà alla volta di Civitanova, mentre le altre tre gare del secondo mese dell’anno saranno alternate. In casa con Verona, in trasferta a Monza e di nuovo a Vibo con Perugia. Tris finale decisivo per i destini finali in regular season a marzo: il 6 marzo Vibo riposerà, per poi giocare a Padova il 13 e chiudere la regular season in casa con Piacenza il 20 marzo 2022. Finora la Callipo aveva esordito sei volte in casa e otto in trasferta, comprese le ultime due stagioni prima a Padova e poi a Perugia. Dunque il match a Taranto allungherà la striscia a nove trasferte all’esordio.

LE DATE. La regular season si svilupperà in sei mesi, fra il 10 ottobre e il 20 marzo (data dell’ultima giornata), prima dei play off. Saranno 5 i turni infrasettimanali di cui 3 nel girone di andata e 2 nel ritorno; 3 festivi (8 dicembre, 26 dicembre e 6 gennaio). Il girone d’andata si concluderà il 19 dicembre. Particolarmente intenso il mese di novembre che prevede sei gare in 26 giorni così come quello di dicembre con altrettante gare in 25 giorni, a cavallo tra andata e ritorno. Lo scorso anno scorso negli stessi periodi il calendario subì tante modifiche e rinvii in quanto si rese necessaria una rimodulazione del planning a causa delle positività al Covid registrate in vari gruppi-squadra. Sei partite in un mese si giocarono solo a ottobre; cinque a gennaio. Dal 23 al 24 ottobre si disputerà la SuperCoppa mentre nel weekend del 22-23 gennaio è in programma la Final Four di Coppa Italia.

Ovviamente i calendari ufficiali, che in serata saranno disponibili anche sul sito Legavolley.it, indicheranno genericamente la giornata di gara. Saranno poi le indicazioni successive della Lega Pallavolo Serie A nel mese di settembre a indicare anticipi o posticipi e orari di gara per le esigenze di distribuzione televisiva e streaming.

CALENDARIO

1ª Giornata (Andata: 10-10-2021 | Ritorno: 26-12-2021): Prisma Taranto – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

2ª Giornata (Andata: 17-10-2021 | Ritorno: 29-12-2020): Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Itas Trentino

3ª Giornata (Andata: 31-10-2020 | Ritorno: 6-01-2022): Leo Shoes Modena -Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

4ª Giornata (Andata: 3-11-2021 | Ritorno: 9-01-2022): Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Powervolley Milano

5ª Giornata (Andata: 7-11-2021 | Ritorno: 16-01-2022): Top Volley Cisterna – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

6ª Giornata (Andata: 14-11-2021 | Ritorno: 30-01-2022): Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Consar Ravenna

7ª Giornata (Andata: 21-11-2021 | Ritorno: 6-02-2022): Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Lube Civitanova

8ª Giornata (Andata: 24-11-2021 | Ritorno: 13-02-2022): New Volley Verona – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

9ª Giornata (Andata: 28-11-2021 | Ritorno: 20-02-2022): Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Vero Volley Monza

10ª Giornata (Andata: 5-12-2021 | Ritorno: 27-02-2022): Sir Safety Perugia-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

11ª Giornata (Andata: 8-12-2021 | Ritorno: 6-03-2022): RIPOSO

12ª Giornata (Andata: 12-12-2021 | Ritorno: 13-03-2022): Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Kioene Padova

13ª Giornata (Andata: 19-12-2021| Ritorno: 20-03-2022): Gas Sales Piacenza -Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

PRECEDENTI ESORDI. Guardando alle passate giornate d’esordio il bilancio per la Callipo è di sei vittorie e otto sconfitte. La scorsa stagione il primo match è stato disputato a Perugia, di mercoledì 30 settembre, e i giallorossi rimediarono una sconfitta per 3-0 contro Leon&company. Due anni fa invece, dopo aver goduto del riposo all’apertura, la formazione calabrese scese in campo, nella seconda giornata di calendario, a Padova perdendo 3-0. Quindi, a ritroso, la Callipo esordì in casa vincendo contro Castellana e perdendo invece l’anno prima contro Civitanova. Il primo avversario della stagione 2016-17 fu l’Itas che in Trentino si impose con un perentorio 3-0. Dopo la pausa in A2 per due stagioni, nel 2013-2014 e nelle due antecedenti si contano ben tre vittorie per la Callipo: contro Verona (3-1) in casa, e addirittura una sul campo dell’Itas Trentino (3-1) e a San Giustino (3-2). Andando ancora più indietro si segnalano le sconfitte a Macerata ed in casa con Cuneo inframezzate dall’exploit a Pineto nel 2009-10. Per chiudere con il k.o. interno con Modena, la rivincita contro la ex Panini in un pirotecnico tie-break l’anno prima, e la sconfitta nel primo torneo (2004-05) a Macerata per 3-0.

Ecco in sequenza tutti gli esordi nei 14 tornei disputati finora:

2004-05 Macerata- Vibo 3-0

2005-06 Vibo-Modena 3-2

2006-07 Vibo-Modena 0-3

2008-09 Vibo-Cuneo 0-3

2009-10 Pineto-Vibo 0-3

2010-11 Macerata-Vibo 3-0

2011-12 S.Giustino-Vibo 2-3

2012-13 Trentino-Vibo 1-3

2013-14 Vibo-Verona 3-1

2016-17 Trentino-Vibo 3-0

2017-18 Vibo-Civitanova 1-3

2018-19 Vibo-Castellana 3-1

2019-20 Padova-Vibo 3-1

2020-21 Perugia-Vibo 3-0