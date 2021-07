Futsal, Serie A2: altri due acquisti per il Bovalino Calcio a 5, arrivano Piccolo e Dentini

8 Luglio 2021 10:46

Continuano ad essere frizzante il mercato in entrata del Bovalino Calcio a 5: arrivano Piccolo e Dentini

E’ iniziato in maniera scoppiettante il mercato estivo del BC5, la squadre jonico-reggina del Presidente Vincenzo Scordino e del nuovo tecnico Salvatore D’Urso. Infatti, dopo i primi due acquisti realizzati solo pochi giorni fa, Gabriel Barbosa e Diego Roman Ros, ora si aggiungono anche quelli di Giovanni Piccolo e di Francesco Dentini. Ma scendiamo nei particolari di questi due ultimi arrivi che alzano di molto l’asticella qualitativa del roster amaranto in allestimento, un lavoro certosino dello staff dirigenziale del BC5 che sta facendo sognare i tanti tifosi amaranto.

Giovanni Piccolo – Il nuovo acquisto è un pivot classe ’93, bomber vero, 80 gol all’attivo nelle ultime 3 stagioni, una carriera partita dal calcio a 11 in quel di Messina, per poi convertirsi al Futsal fra Peloritana e Meriven, fino all’approdo alla Siac, dove gli riesce il doppio salto dalla C1 alla A2. Bovalino Calcio a 5 comunica l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Giovanni Piccolo. In bocca al lupo Giovanni, lotteremo insieme!

Francesco Dentini – E’ un vero e proprio botto di mercato quello messo a segno dall’area tecnica amaranto. Giovane ma con tanta esperienza, laterale offensivo mancino, ex Fabrizio Calcio a 5 (Serie A), Traforo e Polistena, dove nell’ultima stagione ha conquistato la promozione in Serie A1. Ha inoltre indossato la maglia della Nazionale Italiana andando a segno. Le esperienze importanti non mancano, a testimonianza del valore di questo ragazzo che, ve lo assicuriamo, ci farà divertire! Bovalino Calcio a 5 comunica l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Francesco Dentini. Arriva a Bovalino un autentico Top Player per la categoria. In bocca al lupo bomber!