Calabria, i tirocinanti ringraziano Occhiuto e Cannizzaro: “qualcuno si è davvero battuto per noi, finalmente avremo un contratto vero”

9 Luglio 2021 18:05

Con gli emendamenti approvati saranno avviate manovre fondamentali per il processo di stabilizzazione di 6700 tirocinanti: la lettera di ringraziamento

Il 26 aprile in Piazza del Popolo a Reggio Calabria il deputato Francesco Cannizzaro aveva incontrato i tirocinanti calabresi, avanzando una promessa. E oggi si può dire che questa sia stata mantenuta. Grazie agli emendamenti presentati dallo stesso Cannizzaro e da Roberto Occhiuto nelle settimane scorse al Decreto Sostegni-bis, e approvati ieri, hanno scritto la parola fine ad una storia lunga più di un decennio. Finalmente la soluzione definitiva è arrivata e sarà superata quella situazione di incertezza e precarietà che affliggeva i tirocinanti. Il risultato raggiunto ha raccolto la soddisfazione del Comitato “Centriamo l’Art.1”, che ha inviato a StrettoWeb una lettera per esprimere le loro emozioni di gioia. Di seguito il testo completo:

“Egregio Direttore,

cari lettori,

scriviamo a nome del Direttivo del costituendo Comitato “Centriamo l’Art.1”,

siamo tirocinanti,

siamo calabresi.

In poche parole è difficile, impossibile anzi, esprimere tutto quello che abbiamo dentro, tutto ciò che ci frulla in testa, il convulso turbinio di emozioni contrastanti che ci accompagna ormai da anni. E le ultime settimane non sono state da meno. Ma sono state diverse; diverse perché finalmente abbiamo trovato qualcuno che ci ascoltasse davvero, che si interessasse realmente alla nostra vicenda, che si battesse per noi ai piani alti della politica, dove per più di 10 anni e fino al 26 aprile 2021 nessuno mai ha portato le nostre istanze.

Alla luce di tutto ciò accaduto, intendiamo dunque esprimere massima gratitudine e profonda stima nei confronti del Capogruppo di Forza Italia alla Camera, On. Roberto Occhiuto, e del Responsabile per il Sud On. Francesco Cannizzaro, per aver posato una pietra miliare nell’annosa vertenza che ci vede impegnati nei Ministeri, negli Enti Locali e nei Comuni.

Grazie agli emendamenti che portano la firma dei due deputati calabresi, circa duemila tirocinanti c.d. “ministeriali” avranno finalmente un contratto come si deve; per il restante più numeroso e gravoso bacino dei Tis, invece, è stata autorizzata un’ulteriore proroga dei termini e approvato lo stanziamento di 25 milioni di euro che si tradurrà in un aumento sostanziale dell’indennità ad oggi percepita (quasi il doppio). Manovre fondamentali queste per avviare il processo di stabilizzazione per tutti noi 6700 tirocinanti.

Consapevoli che il percorso verso la stabilizzazione definitiva richieda tempi tecnici imprescindibili, e consapevoli di essere stati per quasi un decennio abbandonati a noi stessi e confinati all’interno del limbo di un precariato mortificante, ringraziamo e sosteniamo solo ed esclusivamente chi lotta, realmente e fattivamente, per ridurre il precariato a zero e per dare un futuro migliore alla Calabria”.

Domenico Bagalà

Laura Bilardi

Alessandra D’Amato

Caterina Fallanca

Mariagrazia Marcianò

Maria Antonietta Novello

Domenico Sorgonà