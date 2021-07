Wimbledon, i risultati del secondo turno: successi per Berrettini, Sonego e Federer, fuori Camila Giorgi

1 Luglio 2021 20:08

I risultati del secondo turno di Wimbledon: successi per Berrettini, Sonego e Federer nel tabellone maschile, fuori Camila Giorgi nel femminile

Giovedì di Wimbledon che sorride ai tennisti azzurri impegnati nel secondo turno dello Slam inglese. Matteo Berrettini, grande speranza italiana nel tabellone ATP, supera il combattivo olandese Botic van de Zandschulp in 3 set, conclusi con il punteggio di 6-2 / 6-4 / 7-6 (7-4). Servono 4 set a Lorenzo Sonego per avere la meglio sul colombiano Galan Riveros (112 ATP) arresosi solo dopo 2 ore e 46 minuti di gioco distribuite in un 4-6 / 6-3 / 7-6 (7-3) / 6-1. Successi senza troppi problemi per Zverev e Medvedev: il tedesco, numero 6 al mondo, si sbarazza di Sandgren in 3 set (5-7 / 2-6 / 3-6); il russo, numero 2 al mondo, batte in 97 minuti lo spagnolo Alcaraz con il punteggio di 4-6 / 1-6 / 2-6. In serata tocca a Roger Federer che soffre solo nel primo set (7-1 al tie-break) e poi lo supera 6-1 / 6-4.

Nel femminile da registrare l’eliminazione di Camila Giorgi che si arrende alla numero 22 al mondo Karolina Muchova. La tennista italo argentina, ultima italiana rimasta nel tabellone WTA, è stata sconfitta in 3 set conclusi con il punteggio di 6-3 / 5-7 / 6-3. Fra le big bene la numero 1 al mondo, Ashleigh Barty, che elimina Blinkova 6-4 / 6-3. Sconfitta inaspettata per la numero 5 WTA, Elina Svitolina, eliminata in 66 minuti da Magda Linette (44 WTA) 3-6 / 4-6.