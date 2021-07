Olimpiadi di Tokyo, Fognini e Sonego danno due dispiaceri al Giappone nel tennis: fuori Musetti e Errani

24 Luglio 2021 09:45

Fabio Fognini e Lorenzo Sonego eliminano i giapponesi Sugita e Daniel all’esordio alle Olimpiadi. Niente da Fare per Lorenzo Musetti eliminato da Millman e Saran Errani, sconfitta da Pavlyuchenkova

Due vittorie e due sconfitte per gli italiani impegnati all’esordio alle Olimpiadi di Tokyo. Doppio successo al maschile per il particolare derby Italia-Giappone che ha visto Fognini e Sonego superare Sugita e Daniel. Fognini, numero 31 al mondo, ha staccato il pass per il secondo turno del torneo con un netto 6-4 / 6-3. Più complicato il successo di Sonego che ha bisogno di 3 ore e 10 minuti per battere l’idolo di casa Taro Daniel: sotto 6-4 al primo set, l’azzurro rimonta con due tie-break 6-8 / 3-7. L’Italia maschile però non cala il tris. Lorenzo Musetti si arrende 3-6 – 4-6 all’australiano John Millman. Sconfitta anche per Sara Errani, posta di fronte ad una tosta Pavlyuchenkova da un sorteggio sfortunato: la russa passa il turno 0-6 / 1-6. Sul velluto l’esordio del numero 1 al mondo, Novak Djokovic, che liquida Dellien 6-2 / 6-2.