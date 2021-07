Wimbledon, i risultati dei sedicesimi: avanti Berrettini, Sonego agli ottavi contro Federer!

3 Luglio 2021 21:35

I risultati dei sedicesimi di finale di Wimbledon: Berrettini supera Bedene e accede agli ottavi, passa il turno anche Sonego che batte Duckworth e si assicura una sfida da sogno contro Federer

Sabato di sorrisi per i tennisti italiani impegnati a Wimbledon. Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego hanno vinto i loro rispettivi match ottenendo l’accesso agli ottavi di finale dello Slam londinese. Berrettini, attuale numero 9 al mondo, ha superato lo sloveno Bedene (64 ATP) in 1 ora e 47 minuti di gioco: il tennista romano ha rifilato un tris di 6-4 al suo avversario portandosi a casa la sfida. Sonego, numero 27 del ranking maschile, ha sconfitto l’australiano Duckworth (91 ATP) in 1 ora e 51 minuti di gioco: al giovane tennista italiano sono serviti tre set vinti con il punteggio di 6-3 / 6-4 / 6-4. Agli ottavi affronterà, in una sfida da sogno, Roger Federer che in 4 set si è sbarazzato del britannico Norrie (6-4 / 6-4 / 5-7 / 6-4). Taylor Fritz (40 ATP) fa soffrire il numero 6 al mondo Alexander Zverev che per vincere ha bisogno di 2 ore e 41 minuti distribuite in 4 set 7-6 (7-3) / 4-6 / 3/6 / 6-7 (4-7).