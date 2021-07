I parametri per la “zona gialla”, Governo e Regioni a lavoro: terapie intensive sopra il 5% e 10% per i ricoveri ordinari

19 Luglio 2021 19:13

Coronavirus: il Governo è a lavoro per quanto riguarda i nuovi parametri per l’attribuzioni dei colori delle regioni

Il Governo è a lavoro per quanto riguarda i nuovi parametri per l’attribuzioni dei colori delle regioni. Si andrà in zona gialla se l’occupazione delle terapie intensive è superiore al 5% dei posti letto a disposizione e se quella dei reparti ordinari supera il 10%. Sarebbe questa, secondo quanto si apprende da diverse fonti dell’esecutivo e delle regioni, l’ipotesi alla quale si sta lavorando per rivedere i parametri del monitoraggio con il quale vengono attribuite le fasce di colore alle regioni.