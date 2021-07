I Moti di Reggio Calabria: il Circolo “L’Agorà” realizza un docufilm sui fatti del ’70 [VIDEO]

14 Luglio 2021 09:42

I Moti di Reggio Calabria: il Circolo Culturale “L’Agorà” realizza, con il supporto dell’onorevole Aloi, un docufilm sui fatti del ’70

Il 14 Luglio 1970 l’inizio dei Moti di Reggio Calabria, considerata come la rivolta urbana più lunga che la storia della nostra repubblica ricordi, con migliaia di feriti, arresti, diverse vittime sia tra i civili che tra le forze dell’ordine. Il rapporto alla Città da parte del Sindaco Piero Battaglia, l’occupazione della Stazione Centrale, la violenta reazione da parte delle forze dell’ordine nei confronti dei manifestanti, il primo caduto nel corso della seconda giornata di sciopero cittadino caratterizzata da durissimi scontri tra scioperanti e forze dell’ordine. In occasione del 51° anniversario del 14 luglio viene allestito un progetto multimediale con la testimonianza dell’onorevole Fortunato Aloi. In occasione di tale anniversario della Rivolta di Reggio Calabria, il Circolo Culturale “L’Agorà” ha realizzato, con il supporto storico dell’onorevole Fortunato Aloi un breve docufilm che, attraverso di filmati del periodo, ha lo scopo di ricordare e far ricordare quelle vicende. Il titolo dello short film è “14 luglio ’70: l’onorevole Fortunato Aloi ricorda la Storia”. Il docufilm sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 14 luglio.